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Народный синоптик Диденко рассказала, какие области заметет снегом в первый день зимы

30 ноября 2023 16:58
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народный синоптик Диденко рассказала, какие области заметет снегом в первый день зимы
Человек под зонтиком. Фото: dailylviv.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 1 декабря, в Украину снова придет очередной циклон. В этой связи увеличится облачность, а в западных и северных регионах пройдут снега и дожди. Кое-где будет гололедица.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 1 декабря

"Правда, сильный ветер юго-западного направления будет только в южной части и на востоке Украины", — добавила она.

На крайнем юге существенные осадки завтра маловероятны.

Температура воздуха ночью -2...-5 °C, завтра днем в западных и северных областях от -2 °C до +2 °C, в центральной части +2...+8 °C, на юге и юго-востоке +9...+14 °C градусов.

Погода в Киеве 1 декабря

В Киеве зима начнется со снега.

"Кто не будет спать в ближайшую ночь или рано встанет — можно пойти полепить снежную бабу", — пошутила Диденко.

В течение дня 1 декабря осадки будут постепенно ослабевать и прекращаться.

Температура воздуха в столице ночью ожидается 0...-3 °C, днем в пятницу 0...+2 °C.

"Напоминаю — завтра начинается зима и к нам придет циклон", — завершила свой прогноз синоптик.

Ранее мы сообщали, что в начале декабря Украину ждет резкое потепление . Синоптики предупреждают о значительном повышении температуры и опасности посредством таяния снега и сильной слякоти.

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