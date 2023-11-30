Народный синоптик Диденко рассказала, какие области заметет снегом в первый день зимы
Завтра, 1 декабря, в Украину снова придет очередной циклон. В этой связи увеличится облачность, а в западных и северных регионах пройдут снега и дожди. Кое-где будет гололедица.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на 1 декабря
"Правда, сильный ветер юго-западного направления будет только в южной части и на востоке Украины", — добавила она.
На крайнем юге существенные осадки завтра маловероятны.
Температура воздуха ночью -2...-5 °C, завтра днем в западных и северных областях от -2 °C до +2 °C, в центральной части +2...+8 °C, на юге и юго-востоке +9...+14 °C градусов.
Погода в Киеве 1 декабря
В Киеве зима начнется со снега.
"Кто не будет спать в ближайшую ночь или рано встанет — можно пойти полепить снежную бабу", — пошутила Диденко.
В течение дня 1 декабря осадки будут постепенно ослабевать и прекращаться.
Температура воздуха в столице ночью ожидается 0...-3 °C, днем в пятницу 0...+2 °C.
"Напоминаю — завтра начинается зима и к нам придет циклон", — завершила свой прогноз синоптик.
Ранее мы сообщали, что в начале декабря Украину ждет резкое потепление . Синоптики предупреждают о значительном повышении температуры и опасности посредством таяния снега и сильной слякоти.
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