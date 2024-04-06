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Народний синоптик Діденко розповіла, які області завтра заливатиме дощем

6 квітня 2024 13:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 7 квітня, від Наталки Діденко
Чоловіки з парасольками. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 7 квітня, буде дощовою для деяких областей. Однак протягом дня температура повітря підвищиться до +22 °С.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Дощі очікуються в південній частині України та східній. До того ж опади затримаються зранку на Черкащині, Дніпропетровщині та Полтавщині.

У західних областях, північних та більшості центральних буде сонячно.

Температура протягом дня — +16...+22 °С.

За словами Діденко, початок наступного тижня порадує погодою. Очікується сонячна та тепла погода з температурою до +24 °С.

Погода в Києві 7 квітня

У столиці дощ затримається вночі та зранку. Вдень опади припиняться і небо проясниться.

Температура повітря в Києві буде +15...+17 °С.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.

Також африканський пил із пустелі Сахара досягне території Європи, зокрема, північно-західної частини України найближчими днями. Це станеться у неділю, 7 квітня.

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