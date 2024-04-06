Прогноз погоды в Украине на завтра, 7 апреля, от Наталки Диденко

Мужчины с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 7 апреля, будет дождливой для некоторых областей. Однако в течение дня температура воздуха повысится до +22 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Дожди ожидаются в южной части Украины и восточной. К тому же осадки задержатся утром в Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В западных областях, северных и большинстве центральных будет солнечно.

Температура в течение дня — +16...+22 °С.

По словам Диденко, начало следующей недели порадует погодой. Ожидается солнечная и теплая погода с температурой до +24 °С.

Погода в Киеве 7 апреля

В столице дождь задержится ночью и утром. Днем осадки прекратятся и небо прояснится.

Температура воздуха в Киеве будет +15...+17 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

Также африканская пыль из пустыни Сахара достигнет территории Европы, в частности, северо-западной части Украины в ближайшие дни. Это произойдет в воскресенье, 7 апреля.