Прогноз погоды в Украине на завтра, 7 апреля, от Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко рассказала, какие области завтра будет заливать дождем
Погода в Украине завтра, 7 апреля, будет дождливой для некоторых областей. Однако в течение дня температура воздуха повысится до +22 °С.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Прогноз погоды в Украине на 7 апреля
Дожди ожидаются в южной части Украины и восточной. К тому же осадки задержатся утром в Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.
В западных областях, северных и большинстве центральных будет солнечно.
Температура в течение дня — +16...+22 °С.
По словам Диденко, начало следующей недели порадует погодой. Ожидается солнечная и теплая погода с температурой до +24 °С.
Погода в Киеве 7 апреля
В столице дождь задержится ночью и утром. Днем осадки прекратятся и небо прояснится.
Температура воздуха в Киеве будет +15...+17 °С.
Напомним, в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.
Также африканская пыль из пустыни Сахара достигнет территории Европы, в частности, северо-западной части Украины в ближайшие дни. Это произойдет в воскресенье, 7 апреля.
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