Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE.

В останній день Нового року в деяких областях пройдуть дощі, інколи зі снігом. При цьому 31 грудня опади оминуть Київ.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 31 грудня

Діденко розповіла, що температура повітря протягом дня становитиме +4...+9 °C. Вночі 31 грудня очікується 0...+4 °C, у новорічну ніч від -2...+4 °C.

"Опади 31 грудня малоймовірні, а 1-го січня невеликі дощі пройдуть у західних, північних областях (на Сумщині з мокрим снігом), на Вінниччині, Черкащині, у Кропивницькому з районами", — розповіла Діденко.

На решті території опадів не буде.

Погода у Києві 31 грудня

У Києві 31-го грудня обійдеться без опадів. Вночі +2...+4 °C, вдень +4...+7 °C.

1-го січня вночі температура повітря у столиці знизиться до нуля, а в перший день Нового року потепліє до +5 °C.

У другій половині дня першого січня у столиці пройде дощ.

Погода буде мінлива

"Далі температура повітря коливатиметься, наприклад, 2-3 січня трохи похолоднішає, 4-го потепліє, 5-6 січня знову знизяться градуси, 7-го січня — невелике потепління", — розповіла Діденко.

Раніше ми повідомляли, що 30 грудня, по всій території України очікується хмарно з проясненнями. У деяких регіонах будуть сильні пориви вітру, 15-20 м/с.