Прогноз погоди в Україні на 30 грудня від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили українців про сильні пориви вітру завтра
Завтра, 30 грудня, по всій території України очікується хмарно з проясненнями. У деяких регіонах будуть сильні пориви вітру, 15-20 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
Синоптики розповіли, що опади будуть лише в Карпатському регіоні — невеликий дощ, а вночі з мокрим снігом. Вдень у північній частині країни очікується місцями невеликий дощ.
У південній частині та центральних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах окремі пориви — 15-20 м/с.
Температура вночі +4...-1 °С, вдень +4...+9 °С, а у південній частині та на Прикарпатті +7...+12 °С.
Погода по Київській області
У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Синоптики розповіли, що вночі без опадів, а вдень місцями невеликий дощ.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі від +4...-1 °С, вдень +4...9 °С;
- у Києві вночі +2...+4 °С, вдень +7...+9 °С.
Сніголавинна небезпека в Україні
В Укргідрометцентрі повідомили, що помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримується на високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей.
Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Крім того, є небезпека затоплень та сходження лавин у горах. Опади прогнозуються лише у східних та Полтавській областях.
Також ми писали, що найближчими днями в Україні очікується суха погода. Її зумовить вплив потужної області підвищеного атмосферного тиску, що розташувалась на півдні Європи.
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