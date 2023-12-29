Прогноз погоди в Україні на 30 грудня від Укргідрометцентру

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 30 грудня, по всій території України очікується хмарно з проясненнями. У деяких регіонах будуть сильні пориви вітру, 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що опади будуть лише в Карпатському регіоні — невеликий дощ, а вночі з мокрим снігом. Вдень у північній частині країни очікується місцями невеликий дощ.

У південній частині та центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах окремі пориви — 15-20 м/с.

Температура вночі +4...-1 °С, вдень +4...+9 °С, а у південній частині та на Прикарпатті +7...+12 °С.

Прогноз погоди в Україні на 30 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Синоптики розповіли, що вночі без опадів, а вдень місцями невеликий дощ.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області вночі від +4...-1 °С, вдень +4...9 °С;

у Києві вночі +2...+4 °С, вдень +7...+9 °С.

Сніголавинна небезпека в Україні

В Укргідрометцентрі повідомили, що помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримується на високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей.

Сніголавинна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Крім того, є небезпека затоплень та сходження лавин у горах. Опади прогнозуються лише у східних та Полтавській областях.

Також ми писали, що найближчими днями в Україні очікується суха погода. Її зумовить вплив потужної області підвищеного атмосферного тиску, що розташувалась на півдні Європи.