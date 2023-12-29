Прогноз погоды в Украине на 30 декабря от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили украинцев о сильных порывах ветра завтра
Завтра, 30 декабря, по всей территории Украины ожидается облачно с прояснениями. В некоторых регионах будут сильные порывы ветра, 15-20 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что осадки будут только в Карпатском регионе — небольшой дождь, а ночью с мокрым снегом. Днем в северной части страны ожидается небольшой дождь.
В южной части и центральных областях ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы — 15-20 м/с.
Температура ночью +4...-1°С, днем +4...+9°С, а в южной части и Прикарпатье +7...+12°С.
Погода по Киевской области
В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Синоптики рассказали, что ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью от +4...-1°С, днем +4...9°С;
- в Киеве ночью +2...+4°С, днем +7...+9°С.
Снеголавинная опасность в Украине
В Укргидрометцентре сообщили, что умеренная снеголавинная опасность второго уровня удерживается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Напомним, сегодня, 29 декабря, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Кроме того, есть опасность затоплений и схождение лавин в горах. Осадки прогнозируются только в восточных и Полтавской областях.
Также мы писали, что в ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода. Ее обусловит влияние мощной области повышенного атмосферного давления, расположенного на юге Европы.
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