Прогноз погоды в Украине на 30 декабря от Укргидрометцентра

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 30 декабря, по всей территории Украины ожидается облачно с прояснениями. В некоторых регионах будут сильные порывы ветра, 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что осадки будут только в Карпатском регионе — небольшой дождь, а ночью с мокрым снегом. Днем в северной части страны ожидается небольшой дождь.

В южной части и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы — 15-20 м/с.

Температура ночью +4...-1°С, днем +4...+9°С, а в южной части и Прикарпатье +7...+12°С.

Прогноз погоды в Украине на 30 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Синоптики рассказали, что ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью от +4...-1°С, днем +4...9°С;

в Киеве ночью +2...+4°С, днем +7...+9°С.

Снеголавинная опасность в Украине

В Укргидрометцентре сообщили, что умеренная снеголавинная опасность второго уровня удерживается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Снеголавинная опасность в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня, 29 декабря, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Кроме того, есть опасность затоплений и схождение лавин в горах. Осадки прогнозируются только в восточных и Полтавской областях.

Также мы писали, что в ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода. Ее обусловит влияние мощной области повышенного атмосферного давления, расположенного на юге Европы.