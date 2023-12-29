Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре предупредили украинцев о сильных порывах ветра завтра arrow

В Укргидрометцентре предупредили украинцев о сильных порывах ветра завтра

29 декабря 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 30 декабря от Укргидрометцентра
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 30 декабря, по всей территории Украины ожидается облачно с прояснениями. В некоторых регионах будут сильные порывы ветра, 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что осадки будут только в Карпатском регионе — небольшой дождь, а ночью с мокрым снегом. Днем в северной части страны ожидается небольшой дождь.

В южной части и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы — 15-20 м/с.

Температура ночью +4...-1°С, днем +4...+9°С, а в южной части и Прикарпатье +7...+12°С.

null
Прогноз погоды в Украине на 30 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Синоптики рассказали, что ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью от +4...-1°С, днем +4...9°С;
  • в Киеве ночью +2...+4°С, днем +7...+9°С.

Снеголавинная опасность в Украине

В Укргидрометцентре сообщили, что умеренная снеголавинная опасность второго уровня удерживается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

null
Снеголавинная опасность в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня, 29 декабря, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Кроме того, есть опасность затоплений и схождение лавин в горах. Осадки прогнозируются только в восточных и Полтавской областях.

Также мы писали, что в ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода. Ее обусловит влияние мощной области повышенного атмосферного давления, расположенного на юге Европы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

18 декабря 2023

11:54 Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси

Актуальное по теме