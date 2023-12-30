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Народный синоптик Диденко рассказала, какой будет погода в последний день года

30 декабря 2023 15:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 31 декабря
Люди в Киеве. Фото: Новости.LIVE.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В последний день Нового года в некоторых областях пройдут дожди, иногда со снегом. При этом 31 декабря осадки минуют Киев.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Карта циклонов. Фото: скриншот

Погода в Украине 31 декабря

Диденко рассказала, что температура воздуха в течение дня составит +4...+9°C. Ночью 31 декабря ожидается 0...+4°C, в новогоднюю ночь от -2...+4°C.

"Осадки 31 декабря маловероятны, а 1 января небольшие дожди пройдут в западных, северных областях (в Сумской области с мокрым снегом), в Винницкой, Черкасской, в Кропивницком с районами", — рассказала Диденко.

На остальной территории осадков не будет.

Погода в Киеве 31 декабря

В Киеве 31 декабря обойдется без осадков. Ночью +2...+4 °C, днем +4...+7 °C.

1 января ночью температура воздуха в столице снизится до нуля, а в первый день Нового года потеплеет до +5 °C.

Во второй половине дня первого января в столице пройдет дождь.

Погода будет изменчива

"Дальше температура воздуха будет колебаться, например, 2-3 января немного похолодает, 4-го потеплеет, 5-6 января снова снизятся градусы, 7-го января — небольшое потепление", — рассказала Диденко.

Ранее мы сообщали, что 30 декабря по всей территории Украины ожидается облачно с прояснениями. В некоторых регионах будут сильные порывы ветра 15-20 м/с.

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