Народний синоптик Діденко розповіла, якою буде погода в Україні перед Різдвом

Люди йдуть по місту взимку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Тиждень напередодні Різдва та на саме свято в Україні буде переважно тепла погода. Незначні дощі пройдуть лише на території деяких областей.

Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні цього тижня

За словами Діденко, максимальна температура повітря коливатиметься в межах +2...+9 °C градусів. У кінці тижня, 22-23 грудня, очікується незначне похолодання.

"Проте на Різдво знову потепліє", — заспокоїла вона.

19-го грудня очікується також тепла погода з температурою повітря +2...+8 °C. Прохолодніше буде на сході та на Закарпатті. Температура коливатиметься приблизно в межах від -1...+3 °C.

Дощі пройдуть місцям на заході, півночі, на Черкащині та Вінниччині. На решті території обійдеться без суттєвих опадів.

Вітер буде західного, південно-західного напрямку. На заході та півночі можливі сильніші пориви до 15-18 метрів за секунду.

Погода у Києві

У Києві завтра, 19-го грудня, місцями невеликі опади (карта), поривчастий південно-західний вітер. Протягом дня буде тепло, до +4...+6 °C.

"Поки в Україні — тепло й вогко, невелике похолодання (до нуля і маленьких "мінусів") очікується 22-24 грудня, якраз на Святвечір, а на Різдво вже буде знову тепліше", — повідомила Діденко.

Нагадаємо, 18 грудня на більшій частині території країни буде хмарна погода з тимчасовими проясненнями. У північних та центральних районах уночі очікуються помірні опади, на сході — дощ зі снігом, тоді як у більшості західних областей та Одеської області опадів не передбачається.

Крім того, синоптики попереджали про небезпеку підтоплення у Волинській, Львівській та інших областях 15-18 грудня.