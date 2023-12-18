Погода в Україні на 18 грудня - в які області прийде весна

Дівчина сидить на лавці в центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

В Україні понеділок буде досить теплим, проте дощі пройдуть у деяких регіонах країни. При цьому температура повітря становитиме -3…+8 °С.

Про це повідомили народний синоптик Наталія Діденко та Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 18 грудня від Укргідрометцентру

Повідомляють, що на більшій частині території країни буде хмарна погода з тимчасовими проясненнями. У північних та центральних районах уночі очікуються помірні опади, на сході — дощ зі снігом, тоді як у більшості західних областей та Одеської області опадів не передбачається.

Також повідомляється, що в Україні, за винятком південних районів, подекуди можлива ожеледь на дорогах. Переважний західний вітер дме зі швидкістю 7-12 м/с, при цьому в західних та північних регіонах очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура коливатиметься від 0…+5 °С, у східних областях від –3…+2 °С. Вдень у південній частині та Прикарпатті температура підніметься до +3…+8 °С.

Погода в Україні на 18 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 18 грудня від Укргідрометцентру

У Києві та області буде мінлива хмарність. Вдень очікується невеликий дощ. У деяких районах на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, в окремих місцях області пориви вітру досягають 15-20 м/с.

Температура в області вдень буде триматися в межах 0…+5 °С. У Києві температура вночі та вдень становитиме +2..+4 °С.

Погода від Наталії Діденко

Народний синоптик Наталія Діденко повідомила, що 18 грудня погодні умови в більшій частині регіонів будуть визначатися атмосферним фронтом, що проходить, принісши дощі. Опади переважно слабкі, іноді помірні.

На сході країни очікується сніг із дощем. У західних областях опади не очікуються. Ясні проміжки можливі на Закарпатті.

У понеділок вітер буде західним, сильним з поривами до 15-20 м/ на півночі та заході України.

"Залишки льоду та старого снігу робитимуть підніжку і ногам, і колесам, місцями ожеледиця — обережно! Весна у теплому грудні дозволяє вільно дихати, не мерзнути та зменшувати шари "цибулини" одягу — головне, щось вологозахисне та взуття високе, бо калюжі та струмки не почистиш", — каже народний синоптик.

Температура вдень буде близько 0…+5 °С, на Закарпатті, Чернівецькій та Одеській областях до +4…+9 °С, у східних та північно-східних областях від -1…+2 °С.

У Києві очікується дощ, туман, сильний західний вітер та температура повітря +2…+5 °С.

Погода в Україні на 18 листопада від Наталії Діденків. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, в Україні очікується погода з повним "метеорологічним кошиком". Буде як весняне тепло та вітер, так і мокрий сніг з ожеледицею.

Крім того, синоптики попереджали про небезпеку підтоплення у Волинській, Львівській та інших областях 15-18 грудня.