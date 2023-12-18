Погода в Украине на 18 декабря - в какие области придет весна

Девушка сидит на лавочке в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

В Украине понедельник будет довольно теплым, впрочем, дожди пройдут в некоторых регионах страны. При этом, температура воздуха составит -3…+8 °С.

Об этом сообщили народный синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 18 декабря от Укргидрометцентра

Сообщается, что на большей части территории страны будет облачная погода с временными прояснениями. В северных и центральных районах ночью ожидаются умеренные осадки, на востоке — дождь со снегом, в то время как в большинстве западных областей и Одесской области осадков не предвидится.

Также сообщается, что в Украине, за исключением южных районов, местами возможна гололедица на дорогах. Преобладающий западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, при этом в западных и северных регионах ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура будет колебаться от 0…+5 °С, в восточных областях от -3…+2 °С. Днем в южной части и Прикарпатье температура поднимется до +3…+8 °С.

Погода в Украине на 18 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 18 декабря от Укргидрометцентра

В Киеве и области будет переменная облачность. Днем ожидается небольшой дождь. В некоторых районах на дорогах возможна гололедица.

Ветер западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, в отдельных местах области порывы ветра достигают 15-20 м/с.

Температура в области днем будет держаться в пределах 0…+5 °С. В Киеве температура ночью и днем составит +2..+4 °С.

Погода от Натальи Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что 18 декабря погодные условия в большей части регионов будут определяться проходящим атмосферным фронтом, принеся дожди. Осадки в основном слабые, иногда умеренные.

На востоке страны предполагается снег с дождем. В западных областях осадки не ожидаются. Ясные промежутки возможны в Закарпатье.

В понедельник ветер будет западным, сильным, с порывами до 15-20 м/ на севере и западе Украины.

"Остатки льда и старого снега будут делать подножку и ногам, и колесам, местами гололедица — осторожно! Весна в теплом декабре позволяет свободно дышать, не мерзнуть и уменьшать слои "луковицы" одежды — главное, что-то влагозащитное и обувь высокая, потому что лужи и ручьи не почистишь", — говорит народный синоптик.

Температура днем будет около 0…+5 °С, в Закарпатье, Черновицкой и Одесской областях до +4…+9 °С, в восточных и северо-восточных областях от -1…+2 °С.

В Киеве ожидается дождь, туман, сильный западный ветер и температура воздуха +2…+5 °С.

Погода в Украине на 18 ноября от Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 18 декабря, в Украине ожидается погода с полной "метеорологической корзиной". Будет как весеннее тепло и ветер, так и мокрый снег с гололедицей.

Кроме того, синоптики предупреждали об опасности подтопления в Волынской, Львовской и других областях 15-18 декабря.