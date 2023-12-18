Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Народный синоптик Диденко рассказала, какой будет погода в Украине перед Рождеством arrow

Народный синоптик Диденко рассказала, какой будет погода в Украине перед Рождеством

18 декабря 2023 13:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народный синоптик Диденко рассказала, какой будет погода в Украине перед Рождеством
Люди идут по городу зимой. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Неделя в канун Рождества и на самый праздник в Украине будет преимущественно теплая погода. Небольшие дожди пройдут только на территории некоторых областей.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:
Направление циклона в ближайшие дни. Фото: скриншот

Погода в Украине на этой неделе

По словам Диденко, максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+9°C. В конце недели, 22-23 декабря, ожидается незначительное похолодание.

"Однако на Рождество снова потеплеет", — успокоила она.

19 декабря ожидается теплая погода с температурой воздуха +2...+8 °C. Прохладнее будет на востоке и Закарпатье. Температура будет колебаться в пределах от -1...+3 °C.

Дожди пройдут местами на западе, севере, Черкасской и Винницкой. На остальной территории обойдется без существенных осадков.

Ветер будет западного, юго-западного направления. На западе и севере возможны более сильные порывы до 15-18 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве завтра, 19 декабря, местами небольшие осадки (карта), порывистый юго-западный ветер. В течение дня тепло, до +4...+6 °C.

"Пока в Украине — тепло и сыро, небольшое похолодание (до нуля и маленьких "минусов") ожидается 22-24 декабря, как раз на Сочельник, а на Рождество уже будет снова теплее", — сообщила Диденко.

Напомним, 18 декабря на большей части территории страны будет облачно с временными прояснениями. В северных и центральных районах ночью ожидаются умеренные осадки, на востоке — дождь со снегом, в то время как в большинстве западных областей и Одесской области осадков не ожидается.

Кроме того, синоптики предупреждали об опасности подтопления в Волынской, Львовской и других областях 15-18 декабря.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме