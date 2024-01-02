Народна синоптикиня Діденко розповіла, якої погоди варто очікувати цього тижня
Найближчими днями в україні очікується не надто морозна погода. При цьому в багатьох областях очікуються дощ і сніг.
Про це розповіла народна синоптикиня Наталія Діденко.
Погода в Україні
3 січня у західних областях очікується дощ. На Волині та Рівненщині з мокрим снігом, вдень +4...+8 °C, на північному заході — близько нуля.
У північних областях буде мокрий сніг, вночі -3...-8 °C, на Чернігівщині та Сумщині місцями до -12 °C, вдень близько нуля, на Чернігівщині та Сумщині до -3...-5 °C.
У центральних областях — дощ та мокрий сніг. Вночі -3...+3 °C, вдень +2...+4 °C. Лише на Полтавщині на 2-4 градуси буде холодніше.
У східних областях мокрий сніг та дощ ближче до вечора чи вже аж у ніч на 4 січня. Холодніше на Харківщині, до "мінусів", на Донеччині та Луганщині — близько нуля.
У південній частині вдень без опадів, завтра ввечері невеликий дощ. Вдень +3...+9 °C.
За попередніми прогнозами, 4, 5, 6 та 7 січня в Україні ніяких сильних морозів не очікується, навіть у більшості областей переважатиме плюсова погода.
"Лише на крайній півночі можуть бути коливання в бік "мінусів", оскільки це на межі двох повітряних мас, морозної та теплої. Важкувато прогнозувати в таких "вузьких" місцях", — повідомила синоптикиня.
Погода в Києві
У Києві 3 січня очікується мокрий сніг, швидше з обіду. Також синоптикиня попереджає про ожеледицю.
Вночі в столиці -5 °C, завтра вдень 0...-2 °C.
"Сьогоднішній сильний вітер на вечір у Києві стихне, завтра знову піддуватиме в другій половині дня", — розповіла Діденко.
Помірне похолодання очікується 8 січня.
Раніше ми повідомляли, що погода в Україні 2 січня буде хмарною. У західних та північних областя дощ та мокрий сніг. На решті території без істотних опадів. Синоптики попереджають можливі ожеледиці. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.
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