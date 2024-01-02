Прогноз погоди в Україні на сьогодні - 2 січня

Люди йдуть по вулиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Погода в Україні, 2 січня, буде хмарною. У західних та північних областя дощ та мокрий сніг. На решті території без істотних опадів. Синоптики попереджають можливі ожеледиці. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 2 січня

Сьогодні погода в Україні буде похмурою.

У західних та північних областя дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця.

"Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім півдня та сходу, місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Температура повітря:

вночі та вдень від +3...-2 °С.

вночі 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С.

Погода в Україні 2 січня. Фото6 Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні завтра, 2 січня, очікується дощ та мокрий сніг на півночі, заході та сході.