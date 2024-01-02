Прогноз погоди в Україні на сьогодні - 2 січня

Українцям загрожує небезпека — синоптики озвучили новий прогноз
Погода в Україні, 2 січня, буде хмарною. У західних та північних областя дощ та мокрий сніг. На решті території без істотних опадів. Синоптики попереджають можливі ожеледиці. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні 2 січня
Сьогодні погода в Україні буде похмурою.
У західних та північних областя дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця.
"Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім півдня та сходу, місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.
Температура повітря:
- вночі та вдень від +3...-2 °С.
- вночі 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С.
Нагадаємо, в Україні завтра, 2 січня, очікується дощ та мокрий сніг на півночі, заході та сході.
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