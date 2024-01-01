Погода в Україні на перший тиждень січня від народного синоптика Наталки Діденко — де буде найхолодніше

Дівчина на вулиці взимку. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні завтра, 2 січня, очікується дощ та мокрий сніг на півночі, заході та сході. На півдні та в центрі країни в цей день опадів не передбачається. Проте вже з 3 січня значно похолоднішає, стовпчик термометра опуститься до -15 °С.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами синоптика, погода в Україні 2 січня буде "стриманою", очікується навіть плюсова температура.

Дощитиме та сніжитиме у північних, західних та східних областях. Без опадів залишаться західні та центральні регіони країни.

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Діденко повідомила, що завтра у столиці буде тепло, температура повітря сягатиме до +2 °С.

Проте ближче до вечора температура почне знижуватися до -3...-1 °С. Тому після дощу очікується сніг.

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Протягом 3,4,5 та 6 січня на півночі країни, сході та частині центру, а саме Полтавська область та Дніпро з районами, буде переважати вплив арктичної повітряної маси.

Мапа погоди. Фото: Наталка Діденко

"Похолодання в Україні зумовлене буде затіканням холодного повітря із Арктики. Воно, похолодання, йтиме до нас, проходитиме значну відстань і різні території. А одна цяточка в географічному сенсі не формує і не впливає ні на що. Вона, та цяточка, також опиняється на шляху холодної арктичної маси. І, як видно з оцієї прогностичної карти на ніч 4-го січня, отримає від атмосфери лютий мороз", — пояснила Діденко.

В Україні на цьому тижні найнижче температура повітря може опускатися до -10...-15 °С. Проте морозів вдасться уникнути південним та західним областям. Там також буде і плюсова температура.

Цього тижня у Києві очікується зимова погода, а саме морози та періодичний сніг. На дорогах буде ожеледиця.

За прогнозами синоптикині, морози стануть слабшими 7-го січня.

Скриншот допису з Facebook Наталки Діденко

Нагадаємо, в Україні січень 2024 року, швидше за все, буде теплим та вологим, проте можуть бути й дні з морозною та сніжною погодою, особливо в середині місяця. У цей період температура повітря сягатиме до -20 °С.