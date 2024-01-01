Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народний синоптик Діденко розповіла, де на цьому тижні очікувати лютих морозів arrow

Народний синоптик Діденко розповіла, де на цьому тижні очікувати лютих морозів

1 січня 2024 14:21
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на перший тиждень січня від народного синоптика Наталки Діденко — де буде найхолодніше
Дівчина на вулиці взимку. Ілюстративне фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні завтра, 2 січня, очікується дощ та мокрий сніг на півночі, заході та сході. На півдні та в центрі країни в цей день опадів не передбачається. Проте вже з 3 січня значно похолоднішає, стовпчик термометра опуститься до -15 °С.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні на завтра

За словами синоптика, погода в Україні 2 січня буде "стриманою", очікується навіть плюсова температура. 

Дощитиме та сніжитиме у північних, західних та східних областях. Без опадів залишаться західні та центральні регіони країни.

Погода у Києві на завтра

Діденко повідомила, що завтра у столиці буде тепло, температура повітря сягатиме до +2 °С.

Проте ближче до вечора температура почне знижуватися до -3...-1 °С. Тому після дощу очікується сніг. 

Погода в Україні в перший тиждень січня

Протягом 3,4,5 та 6 січня на півночі країни, сході та частині центру, а саме Полтавська область та Дніпро з районами, буде переважати вплив арктичної повітряної маси. 

погода від Наталки Діденко
Мапа погоди. Фото: Наталка Діденко

"Похолодання в Україні зумовлене буде затіканням холодного повітря із Арктики. Воно, похолодання, йтиме до нас, проходитиме значну відстань і різні території.  А одна цяточка в географічному сенсі не формує і не впливає ні на що. Вона, та цяточка, також опиняється на шляху холодної арктичної маси. І, як видно з оцієї прогностичної карти на ніч 4-го січня, отримає від атмосфери лютий мороз", — пояснила Діденко.

В Україні на цьому тижні найнижче температура повітря може опускатися до -10...-15 °С. Проте морозів вдасться уникнути південним та західним областям. Там також буде і плюсова температура. 

Цього тижня у Києві очікується зимова погода, а саме морози та періодичний сніг. На дорогах буде ожеледиця.

За прогнозами синоптикині, морози стануть слабшими 7-го січня.

погода від Наталки Діденко
Скриншот допису з Facebook Наталки Діденко

Нагадаємо, в Україні січень 2024 року, швидше за все, буде теплим та вологим, проте можуть бути й дні з морозною та сніжною погодою, особливо в середині місяця. У цей період температура повітря сягатиме до -20 °С.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі