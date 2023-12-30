Погода в Україні завтра, 31 грудня - прогноз синоптиків

Жінки йдуть вулицею в снігу. Фото: ukranews.com

В Україні очікується мінлива хмарна погода завтра, 31 грудня. Буде без опадів, крім північного сходу, де прогнозується трохи дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 31 грудня

Повідомляється, що в південній частині України вночі та рано вранці можливі туман і легка ожеледь. Вітер дутиме з заходу та південного заходу зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура в нічний час коливатиметься від -1...+4 °С, у Криму +1...+6 °С. Вдень стовпчик термометра підніметься до +3…+8 °С, у південних районах до +7…+12 °С.

У Карпатах уночі очікується легкий мокрий сніг, а вдень опади не очікуються. Температура як уночі, так і вдень буде близько 0 °С.

Погода в Україні на 31 грудня. Фото: Укргідрометцетр

Погода в Києві та області на 31 грудня

Напередодні Нового року на Київщині та у столиці буде переважно хмарна погода з періодичними проясненнями, опади не очікуються. Вітер дме з південного заходу зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

У різних районах області температура вночі становитиме від -1…+4 °С, вдень очікується від +3…+8 °С. У Києві нічна температура буде в межах +2…+4 °С, удень температура підніметься приблизно до +5 °С.

Нагадаємо, що 30 грудня по всій території України очікується хмарно з проясненнями. У деяких регіонах сильні пориви вітру, 15-20 м/с.