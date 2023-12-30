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Укргидрометцентр назвал регионы, которые в канун Нового года накроет мокрый снег с дождем

30 декабря 2023 21:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра, 31 декабря - прогноз синоптиков
Женщины идут по улице в снег. Фото: ukranews.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине ожидается переменчивая облачная погода завтра, 31 декабря. Будет без осадков, кроме северо-востока, где прогнозируется немного дождя и мокрого снега. 

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 31 декабря

Сообщается, что в южной части Украины ночью и ранним утром возможны туман и легкий гололед. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. 

Температура в ночное время будет колебаться от -1…+4 °С, в Крыму +1…+6 °С. Днем столбик термометра поднимется до +3…+8 °С, в южных районах до +7…+12 °С. 

В Карпатах ночью ожидается легкий мокрый снег, а днем осадков не предвидится. Температура как ночью, так и днем будет около 0 °С.

Погода в Украине
Погода в Украине на 31 декабря. Фото: Укргидрометцетр

Погода в Киеве и области на 31 декабря

В канун Нового года в Киевской области и столице будет преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями, осадки не ожидаются. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

 В различных районах области температура ночью составит от -1…+4 °С, днем ожидается от +3…+8 °С. В Киеве ночная температура будет в пределах +2…+4 °С, днем температура поднимется примерно до +5 °С.

Напомним, что 30 декабря, по всей территории Украины ожидается облачно с прояснениями. В некоторых регионах будут сильные порывы ветра, 15-20 м/с.

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