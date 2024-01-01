Погода в Украине на первую неделю января от народного синоптика Наталки Диденко — где будет холоднее всего

Девушка на улице зимой. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине завтра, 2 января, ожидается дождь и мокрый снег на севере, западе и востоке. На юге и в центре страны в этот день осадков не ожидается. Однако уже с 3 января похолодает, столбик термометра опустится до -15 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам синоптика, погода в Украине 2 января будет "сдержанной", ожидается даже плюсовая температура.

Будет дождь и снег в северных, западных и восточных областях. Без осадков останутся западные и центральные регионы страны.

Погода в Киеве на завтра

Диденко сообщила, что завтра в столице будет тепло, температура воздуха будет достигать +2 °С.

Однако ближе к вечеру температура начнет снижаться до -3...-1°С. Потому после дождя ожидается снег.

Погода в Украине в первую неделю января

В течение 3, 4, 5 и 6 января на севере страны, востоке и части центра, а именно Полтавская область и Днепр с районами, будет преобладать влияние арктической воздушной массы.

Карта погоды. Фото: Наталья Диденко

"Похолодание в Украине обусловлено будет затеканием холодного воздуха из Арктики. Оно, похолодание, будет идти к нам, будет проходить значительное расстояние и разные территории. А одна точка в географическом смысле не формирует и не влияет ни на что. Она, и точка, тоже оказывается на пути холодной арктической массы. И, как видно из этой прогностической карты на ночь 4 января, получит от атмосферы сильный мороз", — объяснила Диденко.

В Украине на этой неделе самая низкая температура воздуха может опускаться до -10...-15 °С. Однако морозов удастся избежать южным и западным областям. Там тоже будет и плюсовая температура.

На этой неделе в Киеве ожидается зимняя погода, морозы и периодический снег. На дорогах будет гололед.

По прогнозам синоптика, морозы станут слабее 7 января.

Скриншот сообщения из Facebook Наталки Диденко

Напомним, в Украине январь 2024 года скорее всего будет теплым и влажным, однако могут быть и дни с морозной и снежной погодой, особенно в середине месяца. В этот период температура воздуха будет достигать -20 °С.