Прогноз погоды в Украине на сегодня - 2 января.

Украинцам угрожает опасность — синоптики озвучили новый прогноз
Погода в Украине, 2 января, будет облачным. В западных и северных областях дождь и мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. Синоптики предупреждают возможные гололедицы. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине 2 января
Сегодня погода в Украине будет пасмурной.
В западных и северных областях дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.
"Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в Украине кроме юга и востока местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха :
- ночью и днем от +3...-2°С.
- ночью 0...+5°С, днем +3...+8°С.
Напомним, в Украине завтра, 2 января, ожидается дождь и мокрый снег на севере, западе и востоке.
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