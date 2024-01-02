Прогноз погоды в Украине на сегодня - 2 января.

Люди идут по улице зимой. Иллюстративное фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Погода в Украине, 2 января, будет облачным. В западных и северных областях дождь и мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. Синоптики предупреждают возможные гололедицы. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 2 января

Сегодня погода в Украине будет пасмурной.

В западных и северных областях дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

"Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в Украине кроме юга и востока местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха :

ночью и днем от +3...-2°С.

ночью 0...+5°С, днем +3...+8°С.

Погода в Украине 2 января. Фото6 Укргидрометцентр

Напомним, в Украине завтра, 2 января, ожидается дождь и мокрый снег на севере, западе и востоке.