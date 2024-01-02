Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Украинцам угрожает опасность — синоптики озвучили новый прогноз arrow

Украинцам угрожает опасность — синоптики озвучили новый прогноз

2 января 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на сегодня - 2 января.
Люди идут по улице зимой. Иллюстративное фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине, 2 января, будет облачным. В западных и северных областях дождь и мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. Синоптики предупреждают возможные гололедицы. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Читайте также:

Погода в Украине 2 января

Сегодня погода в Украине будет пасмурной.

В западных и северных областях дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

"Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в Украине кроме юга и востока местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха :

  • ночью и днем от +3...-2°С.
  • ночью 0...+5°С, днем +3...+8°С.
Возможно, это изображение карта и текст
Погода в Украине 2 января. Фото6 Укргидрометцентр

Напомним, в Украине завтра, 2 января, ожидается дождь и мокрый снег на севере, западе и востоке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме