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Народный синоптик Диденко рассказала, какую погоду следует ожидать на этой неделе

2 января 2024 12:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народный синоптик Диденко рассказала, какую погоду следует ожидать на этой неделе
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В ближайшие дни в Украине ожидается не слишком морозная погода. При этом во многих областях ожидается дождь и снег.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине

3 января в западных областях ожидается дождь. В Волынской и Ровенской областях с мокрым снегом, днем +4...+8 °C, на северо-западе — около нуля.

В северных областях будет мокрый снег, ночью -3...-8 °C, в Черниговской и Сумской местами до -12 °C, днем около нуля, в Черниговской и Сумской до -3...-5 градусов.

В центральных областях дождь и мокрый снег. Ночью -3...+3 °C, днем +2...+4°C. Только в Полтавской области на 2-4 градуса будет холоднее.

В восточных областях мокрый снег и дождь ближе к вечеру или уже в ночь на 4 января. Холоднее на Харьковщине, до "минусов", Донецкой и Луганщине — около нуля.

В южной части днем без осадков, завтра вечером небольшой дождь. Днем +3...+9 °C.

По предварительным прогнозам 4, 5, 6 и 7 января в Украине никаких сильных морозов не ожидается, даже в большинстве областей будет преобладать плюсовая погода.

"Лишь на крайнем севере могут быть колебания в сторону "минусов", поскольку это на грани двух воздушных масс, морозной и теплой. Трудно прогнозировать в таких "узких" местах", — сообщила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве 3 января ожидается мокрый снег, скорее с обеда. Также синоптик предупреждает о гололеде.

Ночью в столице -5 °C, завтра днем 0...-2 °C.

"Сегодняшний сильный ветер к вечеру в Киеве стихнет, завтра будет снова поддувать во второй половине дня", — рассказала Диденко.

Умеренное похолодание ожидается 8 января.

Ранее мы сообщали, что погода в Украине 2 января будет облачной. В западных и северных областях дождь и мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. Синоптики предупреждают о возможной гололедице. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

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