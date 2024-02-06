Людина в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні завтра, 7 лютого, очікується дуже тепла погода. Впродовж дня температура повітря складатиме +6...+12 °C, на півдні та південному заході +10...+16 °C. Атмосферний фронт торкнеться західних та північних областей.

Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 7 лютого

В західних і північних областях пройдуть невеликі дощі, ввечері можливий з мокрий сніг. Також найближчої ночі на сході є ймовірність незначних опадів.

Вітер буде південно-західного та західного напрямків, 7-12 м/с, подекуди сильні пориви до 15-20 м/с.

Впродовж 10-14 лютого в Україні стане ще тепліше. Прийде суттєве потепління, до +10...+16 °C. Крайня північ України буде температурно стриманішою, нижче +10 °C, проте також буде відносно.

Погода в Києві 7 лютого

У Києві погода підвищиться до +7...+9 °C. Втім, буде хмарно та вітряно, можливий невеликий дощ. 8-9 лютого очікується похолодання.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 6 лютого, в Одесі очікується стрімке потепління. Стовпчики термометрів сягнуть +14 °С, водночас залишатиметься сильний вітер. Опадів не передбачається.

Нагадуємо, що погода в Україні 6 лютого здивує українців з одного боку дощами зі снігом та штормовим вітром, а з іншого — весняним теплом.