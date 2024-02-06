Человек в Киеве. Фото: Новости.

В Украине завтра, 7 февраля, ожидается очень теплая погода. В течение дня температура воздуха будет +6...+12°C, на юге и юго-западе +10...+16°C. Атмосферный фронт коснется западных и северных областей.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 7 февраля

В западных и северных областях пройдут небольшие дожди, вечером возможен мокрый снег. Также в ближайшую ночь на востоке есть вероятность незначительных осадков.

Ветер будет юго-западного и западного направлений, 7-12 м/с, местами сильные порывы до 15-20 м/с.

10-14 февраля в Украине станет еще теплее. Придет существенное потепление до +10...+16 °C. Крайний север Украины будет более температурно сдержанным, ниже +10 °C, однако также будет относительно.

Погода в Киеве 7 февраля

В Киеве погода повысится до +7...+9 °C. Впрочем, будет облачно и ветрено, возможен небольшой дождь. 8-9 февраля ожидается похолодание.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 6 февраля, в Одессе ожидается быстрое потепление. Столбики термометров достигнут +14 °С, в то же время будет сильный ветер. Осадков не предполагается.

Напомним, что погода в Украине 6 февраля удивит украинцев с одной стороны дождями со снегом и штормовым ветром, а с другой — весенним теплом.