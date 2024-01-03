Погода в Україні від Наталки Діденко 3 січня — детальний прогноз

Люди йдуть по вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні завтра, 4 січня, значне похолодання на півночі, сході та частково у центрі, зміниться відлигою. Вночі в цих регіонах холодна погода затримається, проте вже впродовж дня ставатиме тепліше по всій території країни.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 4 січня

На півдні та південному заході країни температура повітря в цей день становитиме +6...+12 °C, на решті території країни — +3...+7 °C.

"І лише на крайній півночі та північному сході ще не встигне тепла повітряна маса туди швиденько добратися, там передбачається від 2 морозу до 2 тепла", — зазначила Діденко.

Карта погоди. Фото: Наталка Діденко

По всій території України 4 січня переважатиме хмарна та волога погода, сніг переходитиме в мокрий сніг та дощ.

Погода у Києві 4 січня

У Києві в цей день температура повітря становитиме:

вночі — -2...0 °C;

вдень — +3...+6 °C.

Скриншот допису з Facebook Наталки Діденко

Нагадаємо, вже на Водохреща, 6 січня, Україну накриють сильні морози. Найбільше температура повітря впаде на північному сході, там стовпчики термометрів покажуть -20...-18 °C.