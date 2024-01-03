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Народный синоптик Диденко рассказала, в каких областях завтра потеплеет

3 января 2024 14:58
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине от Наталки Диденко 3 января — подробный прогноз
Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине завтра, 4 января, значительное похолодание на севере, востоке и частично в центре сменится оттепелью. Ночью в этих регионах холодная погода задержится, однако в течение дня будет теплее по всей территории страны.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 4 января

На юге и юго-западе страны температура воздуха в этот день составит +6...+12 °C, на остальной территории страны +3...+7 °C.

"И только на крайнем севере и северо-востоке еще не успеет теплая воздушная масса туда быстренько добраться, там предполагается от 2 мороза до 2 тепла", — отметила Диденко.

погода от Наталки Диденко
Карта погоды. Фото: Наталья Диденко

На всей территории Украины 4 января будет преобладать облачная и влажная погода, снег будет переходить в мокрый снег и дождь.

Погода в Киеве 4 января

В Киеве в этот день температура воздуха будет:

  • ночью — -2...0 °C;
  • днем — +3...+6 °C.
погода от Наталки Диденко
Скриншот сообщения из Facebook Наталки Диденко

Напомним, уже на Крещение, 6 января, Украину накроют сильные морозы . Больше всего температура воздуха упадет на северо-востоке, там столбики термометров покажут -20...-18 °C.

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