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Україну накриють морози — в Гідрометцентрі розповіли, де очікувати -20 вже до кінця тижня

3 січня 2024 11:44
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 6 січня — прогноз від Укргідрометцентру
Жінка гріється в мороз. Фото: Zakon.kz
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Вже на Водохреща, 6 січня, Україну накриють сильні морози. Найбільше температура повітря впаде на північному сході, там стовпчики термометрів покажуть -20...-18 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Погода в Україні на 6 січня 

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що вже з 6 січня в Україну з півночі може зайти холодне арктичне повітря, яке принесе сильні морози.

"У північних, центральних та східних регіонах України найхолодніше: вночі -15…-10°C, на північному сході місцями та до -20...-18 °C", — йдеться у повідомленні. 

погода в Україні
Погода в Україні на Водохреще 6 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 6 січня

У Києві та області на вихідні, 6-8 січня, на старе Різдво, або Водохреща за новим календарем, знову повернуться морози. Опадів та сильних вітрів не передбачається. Значні снігопади вже можливі 7-8 січня.

Нагадаємо, синоптики розповіли, що погода в Україні 3 січня буде хмарною та з проясненнями. Водночас синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

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