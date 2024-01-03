Погода в Україні 6 січня — прогноз від Укргідрометцентру

Україну накриють морози — в Гідрометцентрі розповіли, де очікувати -20 вже до кінця тижня
Вже на Водохреща, 6 січня, Україну накриють сильні морози. Найбільше температура повітря впаде на північному сході, там стовпчики термометрів покажуть -20...-18 °C.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні на 6 січня
Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що вже з 6 січня в Україну з півночі може зайти холодне арктичне повітря, яке принесе сильні морози.
"У північних, центральних та східних регіонах України найхолодніше: вночі -15…-10°C, на північному сході місцями та до -20...-18 °C", — йдеться у повідомленні.
Погода в Києві 6 січня
У Києві та області на вихідні, 6-8 січня, на старе Різдво, або Водохреща за новим календарем, знову повернуться морози. Опадів та сильних вітрів не передбачається. Значні снігопади вже можливі 7-8 січня.
Нагадаємо, синоптики розповіли, що погода в Україні 3 січня буде хмарною та з проясненнями. Водночас синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
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