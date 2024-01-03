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Украину накроют морозы — в Гидрометцентре рассказали, где ждать -20 уже к концу недели

3 января 2024 11:44
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 6 января — прогноз от Укргидрометцентра
Женщина греется в мороз. Фото: Zakon.kz
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Уже на Крещение, 6 января, Украину накроют сильные морозы. Больше всего температура воздуха упадет на северо-востоке, там столбики термометров покажут -20...-18 °C. 

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине на 6 января

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что уже с 6 января в Украину с севера может зайти холодный арктический воздух, который принесет сильные морозы.

"В северных, центральных и восточных регионах Украины холоднее всего: ночью -15...-10°C, на северо-востоке местами и до -20...-18°C", — говорится в сообщении.

погода в Украине
Погода в Украине на Крещение 6 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 6 января

В Киеве и области на выходные 6-8 января, на старое Рождество, или Крещение по новому календарю, снова вернутся морозы. Осадков и сильных ветров не предвидится. Обильные снегопады уже возможны 7-8 января.

Напомним, синоптики рассказали, что погода в Украине 3 января будет облачной и с прояснениями. В то же время синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

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