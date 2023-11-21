Прогноз погоди в Україні на 22 листопада від Наталки Діденко

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 22 листопада, у деяких областях України очікується -12 °С. До того ж будуть опади — дощ та мокрий сніг.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, вночі буде -3...-9 °С, а північному сходу -7...-12 °С.

Протягом дня -2...-7 °С, у південній частині, на Закарпатті +2...+7 °С, а в Криму очікується +5...+12 °С.

"Дощ та мокрий сніг пройдуть у середу в південній частині, подекуди в центральних областях, у західній частині, на Луганщині та Донеччині", — розповіла Діденко.

На півночі країни та в Харківській області буде переважно без опадів.

Прогноз погоди в Києві

Завтра у столиці передбачається -2...-5 °С, вдень -1...-3 °С. Істотних опадів не передбачається, подекуди можливий мокрий сніг.

Діденко додала, що у ніч на 23 листопада морози посиляться.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні у понеділок, 20 листопада, буде хмарною, утім, в окремих регіонах світитиме сонечко. У західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний.

Також ми писали, що у Києві цього року зафіксували найдовший безморозний період. Він тривав 232 дні, що є рекордом.