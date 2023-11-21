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Народный синоптик Диденко шокировала прогнозом на завтра — где в Украине будет до -12

21 ноября 2023 14:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 22 ноября от Наталки Диденко
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 22 ноября, в некоторых областях Украины ожидается -12 °С. К тому же будут осадки — дождь и мокрый снег.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, ночью будет -3...-9 °С, а на северо-востоке -7...-12 °С.

В течение дня -2...-7 °С, в южной части, на Закарпатье +2...+7 °С, а в Крыму ожидается +5...+12 °С.

"Дождь и мокрый снег пройдут в среду в южной части, местами в центральных областях, в западной части, в Луганской и Донецкой областях", — рассказала Диденко.

На севере страны и Харьковской области будет преимущественно без осадков.

Прогноз погоды в Киеве

Завтра в столице ожидается -2...-5 °С, днем -1...-3 °С. Существенных осадков не предвидится, местами возможен мокрый снег.

Диденко добавила, что в ночь на 23 ноября морозы усилятся.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине во вторник, 21 ноября, будет облачной, но в отдельных регионах будет светить солнышко. В западных, Житомирской и Винницкой областях небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный.

Также мы писали, что в Киеве в этом году зафиксировали самый длинный безморозный период. Он длился 232 дня, что является рекордом.

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