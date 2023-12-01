Погода в Україні завтра, 2 грудня — прогноз погоди від Наталки Діденко

Люди йдуть по засніженому парку. Фото: Новини.LIVE

В Україні завтра, 2 грудня, очікуються опади в західних, східних та центральних областях країни. Саме атмосферний фронт буде визначати погоду в нашій країні в цей день.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Зазначається, що опади будуть лише на заході, сході та в центрі країни. На решті території погода буде сухою.

Температура повітря:

загалом по Україні — -3...+3 °C;

в центрі країни — +1...+7 °C;

на сході — +4...+9 °C, на Харківщині — близько 0 °C;

на півдні — +10...+16 °C.

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Завтра, 2 грудня, у столиці очікується сніг, мокрий сніг, вдень, можливо, йтиме льодяний дощ. На дорогах ситуація буде складною, а саме налипання мокрого снігу та ожеледиця, тому водіям варто бути обережними.

Температура повітря:

вночі — -3...-1 °C;

вдень — близько 0 °C.

Скриншот допису з Facebook Наталки Діденко

Нагадаємо, протягом 1 грудня в Одесі оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південно-західного вітру до 20 м/с. Також синоптики прогнозують метрові хвилі на Чорному морі, тож радимо уникнути прогулянок на узбережжі.