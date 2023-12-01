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Народний синоптик Діденко здивувала прогнозом погоди на завтра

1 грудня 2023 14:29
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра, 2 грудня — прогноз погоди від Наталки Діденко
Люди йдуть по засніженому парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні завтра, 2 грудня, очікуються опади в західних, східних та центральних областях країни. Саме атмосферний фронт буде визначати погоду в нашій країні в цей день. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко

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Зазначається, що опади будуть лише на заході, сході та в центрі країни. На решті території погода буде сухою.

Температура повітря:

  • загалом по Україні — -3...+3 °C;
  • в центрі країни — +1...+7 °C;
  • на сході — +4...+9 °C, на Харківщині — близько 0 °C;
  • на півдні — +10...+16 °C.

Погода у Києві 2 грудня

Завтра, 2 грудня, у столиці очікується сніг, мокрий сніг, вдень, можливо, йтиме льодяний дощ. На дорогах ситуація буде складною, а саме налипання мокрого снігу та ожеледиця, тому водіям варто бути обережними.

Температура повітря:

  • вночі — -3...-1 °C;
  • вдень — близько 0 °C.
погода від Наталки Діденко
Скриншот допису з Facebook Наталки Діденко

Нагадаємо, протягом 1 грудня в Одесі оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південно-західного вітру до 20 м/с. Також синоптики прогнозують метрові хвилі на Чорному морі, тож радимо уникнути прогулянок на узбережжі.  

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