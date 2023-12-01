Погода в Украине завтра, 2 декабря — прогноз погоды от Натальи Диденко

Народный синоптик Диденко удивила прогнозом погоды на завтра
В Украине 2 декабря ожидаются осадки в западных, восточных и центральных областях страны. Атмосферный фронт будет определять погоду в нашей стране в этот день.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 2 декабря
Отмечается, что осадки будут только на западе, востоке и в центре страны. На остальной территории погода будет сухой.
Температура воздуха:
- в целом по Украине — -3...+3 °C;
- в центре страны — +1...+7 °C;
- на востоке — +4 ...+9 °C, в Харьковской области — около 0 °C;
- на юге — +10 ...+16 °C.
Погода в Киеве 2 декабря
Завтра, 2 декабря, в столице ожидается снег, мокрый снег, днем, возможно, будет идти ледяной дождь. На дорогах ситуация будет сложной, а именно налипание мокрого снега и гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.
Температура воздуха:
- ночью — -3...-1 °C;
- днем — около 0 °C.
Напомним, в течение 1 декабря в Одессе объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы юго-западного ветра до 20 м/с. Также синоптики прогнозируют метровые волны на Черном море, поэтому советуем избегать прогулок на побережье.
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