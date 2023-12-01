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Народный синоптик Диденко удивила прогнозом погоды на завтра

1 декабря 2023 14:29
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра, 2 декабря — прогноз погоды от Натальи Диденко
Люди идут по заснеженному парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине 2 декабря ожидаются осадки в западных, восточных и центральных областях страны. Атмосферный фронт будет определять погоду в нашей стране в этот день.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 2 декабря

Отмечается, что осадки будут только на западе, востоке и в центре страны. На остальной территории погода будет сухой.

Температура воздуха:

  • в целом по Украине — -3...+3 °C;
  • в центре страны — +1...+7 °C;
  • на востоке — +4 ...+9 °C, в Харьковской области — около 0 °C;
  • на юге — +10 ...+16 °C.

Погода в Киеве 2 декабря

Завтра, 2 декабря, в столице ожидается снег, мокрый снег, днем, возможно, будет идти ледяной дождь. На дорогах ситуация будет сложной, а именно налипание мокрого снега и гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Температура воздуха:

  • ночью — -3...-1 °C;
  • днем — около 0 °C.
погода от Наталки Диденко
Скриншот сообщения из Facebook Наталки Диденко

Напомним, в течение 1 декабря в Одессе объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы юго-западного ветра до 20 м/с. Также синоптики прогнозируют метровые волны на Черном море, поэтому советуем избегать прогулок на побережье.

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