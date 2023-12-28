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Народний синоптик Діденко здивувала прогнозом погоди на завтра

28 грудня 2023 17:22
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на 29 грудня від Наталки Діденко
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 29 грудня, в Україні очікується погода без опадів, подекуди з невеликими дощем та мокрим снігом. Температура повітря буде доволі високою і на українців очікує потепління.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 29 грудня

Як пише Діденко, завтра в Україні переважатиме суха погода, однак подекуди очікуються невеликий дощ чи мокрий сніг. Вони можливі на Полтавщині, Харківщині та Луганщині. Їх причиною стане прихід атмосферного фронту.

"Вітер залишиться поривчастим, південно-західного напрямку", — зазначила Діденко.

Синоптикиня зазначила, що завтра погода в Україні буде доволі теплою. Вночі очікується від +2 до +5 °C. Лише у східних областях вночі буде прохолодно від -1 до -3 °C.

Вдень передбачається +4...+9 °C, на півдні та заході +8...+11 °C.

Погода в Києві 29 грудня

За словами Діденко, у столиці завтра опадів не передбачається. Однак подекуди можливий сильний південно-західний вітер. Температура повітря вночі становитиме до +2 °C, а вдень +5...+7 °C.

"Найближчі відчутніші опади - дощ та мокрий сніг — прийдуть 1 січня. А відчутне похолодання, хай і незначне, після 4-5 січня", — зауважила синоптикиня.

Скриншот допису Діденко
Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, в Україні 29 грудня буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. Однак у Карпатах очікується справжній ураган, можливі пориви вітру 15-20 м/с. 

Додамо, у Києві синоптики зафіксували погодний рекорд. Температура повітря 26 грудня була надзвичайно високою. Стовпчики термометрів цього дня сягнули +5,9 °C.

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