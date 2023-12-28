Погода в Україні 29 грудня — прогноз від Укргідрометцентру

Сильний вітер та сніг. Фото: www.gov.kz

В Україні 29 грудня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Однак у Карпатах очікується справжній ураган, можливі пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні на 29 грудня

В Укргідрометцентрі повідомили, що 29 грудня в Україні вночі очікується температура -2...+3 °C, на Прикарпатті та в Криму місцями до + 6°C. Вдень синоптики прогнозують +4...+9 °C, у південній частині та місцями у західних областях навіть +8...+13°C. Дутиме сильний південно-західний вітер з поривами 7-12 метрів, а в Карпах 15-20 метрів за секунду.

Завтрішній день очікується без опадів, лише у східних та Полтавській областях вранці та вдень невеликий дощ та мокрий сніг.

Погода в Україні на 29 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві на 29 грудня

У Києві в п'ятницю прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер буде сягати поривів 7-12 метрів за секунду.

Температура повітря:

по області вночі очікується + 3...-2°C, а вдень коливатиметься в межах +4...+9°C;

у Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 0...+2°C, а вдень +5...+7 °C.

Нагадаємо, що найближчими днями в Україні очікується суха погода. Її зумовить вплив потужної області підвищеного атмосферного тиску, що розташувалась на півдні Європи.