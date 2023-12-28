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Опасная погода — в Укргидрометцентре предупредили о сильных ураганах завтра

28 декабря 2023 14:56
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 29 декабря — прогноз от Укргидрометцентра
Сильный ветер и снег. Фото: www.gov.kz
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине 29 декабря облачно с прояснениями, без осадков. Однако в Карпатах ожидается настоящий ураган, возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине на 29 декабря

В Укргидрометцентре сообщили, что 29 декабря в Украине ночью ожидается температура -2...+3 °C, в Прикарпатье и в Крыму местами до +6 °C. Днем синоптики прогнозируют +4...+9 °C, в южной части и местами в западных областях даже +8...+13 °C. Будет дуть сильный юго-западный ветер с порывами 7-12 метров, а в Карпах 15-20 метров в секунду.

В утренний день ожидается без осадков, лишь в восточных и Полтавской областях днем небольшой дождь и мокрый снег.

погода в Украине 29 декабря
Погода в Украине на 29 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве на 29 декабря

В Киеве в пятницу прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет достигать порывов 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

  • по области ночью ожидается +3...-2 °C, а днем будет колебаться в пределах +4...+9 °C;
  • в Киеве ночью столбики термометров покажут 0...+2 °C, а днем +5...+7 °C.

Напомним, что в ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода. Ее обусловит влияние мощной области повышенного атмосферного давления, расположенного на юге Европы.

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