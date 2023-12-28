Прогноз погоды в Украине на 29 декабря от Наталки Диденко.

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 декабря, в Украине ожидается погода без осадков, местами с небольшим дождем и мокрым снегом. Температура воздуха будет достаточно высокой и украинцев ожидает потепление.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 29 декабря

Как пишет Диденко, завтра в Украине будет преобладать сухая погода, однако местами ожидается небольшой дождь или мокрый снег. Они возможны в Полтавской, Харьковской и Луганской областях. Их причиной станет приход атмосферного фронта.

"Ветер останется порывистым, юго-западного направления", — отметила Диденко.

Синоптик отметила, что завтра погода в Украине будет достаточно теплой. Ночью ожидается от +2 до +5 °C. Только в восточных областях ночью будет прохладно от -1 до -3 °C.

Днем предполагается +4...+9 °C, на юге и западе +8...+11 °C.

Погода в Киеве 29 декабря

По словам Диденко, в столице завтра осадков не ожидается. Однако иногда возможен сильный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью будет до +2 °C, а днем +5...+7 °C.

"Ближайшие ощутимые осадки — дождь и мокрый снег — придут 1 января. А ощутимое похолодание, пусть и незначительное, после 4-5 января", — отметила синоптик.

Скриншот поста Диденко

Напомним, в Украине 29 декабря будет облачно с прояснениями, без осадков. Однако в Карпатах ожидается настоящий ураган, возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Добавим, в Киеве синоптики зафиксировали погодный рекорд. Температура воздуха 26 декабря была очень высокой. Столбики термометров в этот день достигли +5,9 °C.