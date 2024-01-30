Прогноз погоди в Україні на 31 січня від Наталки Діденко

Зимовий Київ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні 31 січня вдень очікується плюсова температура. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +2...+7 °C, проте вночі тиснутиме мороз -8...-3 °C.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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В останній день січня в Україні буде сонячна погода. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +2 до +7 °C. Проте вночі притисне мороз -8...-3 °C.

Опадів упродовж дня не передбачається, адже в Україну прийшов антициклон. Проте, починаючи з північних областей, побільшає хмар.

"Січень дарує нам чудове сонячне завершення — передає привіт лютому і каже, щоб той не дуже затримувався із морозом чи снігом. Тому 30 і 31 січня місяць своїм прикладом показує, що можна спокійно зберегти зимову гідність, підморожуючи вночі, а вдень давати надію на вже й не таку далеку весну", — сказала Діденко.

Погода в Києві 31 січня

У Києві в середу, 31 січня, також не передбачається опадів, хоча збільшиться хмарність.

"Вночі морозець підсушить повітря і землю, -4...-2 °C, а вдень знову буде тепло, +3...+4 °C", — прогнозує синоптикиня.

"Лютий розпочнеться відносно теплою погодою, проте через Україну почнуть переміщуватися атмосферні фронти, які принесуть дощі та мокрий сніг, а також посилення вітру. Відповідно, зміна погоди може повпливати на самопочуття — врахуйте це і уважно стежте за уточненими прогнозами", — додала Діденко.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, упродовж 30-31 січня синоптики попереджають про помірну сніголавинну небезпеку II рівня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Туристам слід бути обачними.