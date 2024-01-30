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Народна синоптикиня Діденко здивувала прогнозом погоди на завтра

30 січня 2024 13:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 31 січня від Наталки Діденко
Зимовий Київ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні 31 січня вдень очікується плюсова температура. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +2...+7 °C, проте вночі тиснутиме мороз -8...-3 °C.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко. 

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Погода в Україні 31 січня

В останній день січня в Україні буде сонячна погода. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +2 до +7 °C. Проте вночі притисне мороз -8...-3 °C. 

Опадів упродовж дня не передбачається, адже в Україну прийшов антициклон. Проте, починаючи з північних областей, побільшає хмар.

"Січень дарує нам чудове сонячне завершення — передає привіт лютому і каже, щоб той не дуже затримувався із морозом чи снігом. Тому 30 і 31 січня місяць своїм прикладом показує, що можна спокійно зберегти зимову гідність, підморожуючи вночі, а вдень давати надію на вже й не таку далеку весну", — сказала Діденко. 

Погода в Києві 31 січня

У Києві в середу, 31 січня, також не передбачається опадів, хоча збільшиться хмарність.

"Вночі морозець підсушить повітря і землю, -4...-2 °C, а вдень знову буде тепло, +3...+4 °C", — прогнозує синоптикиня. 

"Лютий розпочнеться відносно теплою погодою, проте через Україну почнуть переміщуватися атмосферні фронти, які принесуть дощі та мокрий сніг, а також посилення вітру. Відповідно, зміна погоди може повпливати на самопочуття — врахуйте це і уважно стежте за уточненими прогнозами", — додала Діденко. 

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Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, упродовж 30-31 січня синоптики попереджають про помірну сніголавинну небезпеку II рівня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Туристам слід бути обачними. 

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морози
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