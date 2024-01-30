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Народный синоптик Диденко удивила прогнозом погоды на завтра

30 января 2024 13:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 31 января от Натальи Диденко
Зимний Киев. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине 31 января днем ожидается плюсовая температура. Столбики термометров будут колебаться в пределах +2...+7 °C, однако ночью будет давить мороз -8...-3 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 31 января

В последний день января в Украине будет солнечная погода. Днем столбики термометров будут колебаться от +2 °C до +7 °C. Однако ночью прижмет мороз -8...-3°C.

Осадки в течение дня не ожидаются, ведь в Украину пришел антициклон. Однако, начиная с северных областей, увеличиться количество облаков.

"Январь дарит нам чудесное солнечное завершение — передает привет февралю и говорит, чтобы тот не очень задерживался с морозом или снегом. Поэтому 30 и 31 января месяц своим примером показывает, что можно спокойно сохранить зимнее достоинство, подмораживая ночью, а днем давать надежду на уже и не такую далекую весну", — сказала Диденко.

Погода в Киеве 31 января

В Киеве в среду, 31 января, также не ожидаются осадки, хотя увеличится облачность.

"Ночью морозец подсушит воздух и землю, -4...-2 °C, а днем снова будет тепло, +3...+4 °C", — прогнозирует синоптик.

"Февраль начнется относительно теплой погодой, однако через Украину начнут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут дожди и мокрый снег, а также усиление ветра. Соответственно, изменение погоды может повлиять на самочувствие — учтите это и следите за уточненными прогнозами", — добавила Диденко.

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Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в течение 30-31 января синоптики предупреждают об умеренной снеголавинной опасности II уровня на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Туристам следует быть осмотрительными.

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