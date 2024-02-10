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Народний синоптик Діденко здивувала, в яких областях завтра різко потеплішає

10 лютого 2024 20:04
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 11 лютого, від Наталки Діденко
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у неділю, 11 лютого, значно покращиться. Майже у всіх областях очікується потепління. Однак завтра також буде туман.

Про це повідомили народний синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

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За словами Діденко, значні опади в більшості областей України припиняться. Температура повітря відчутно підвищиться. 

В Укргідрометцентрі зазначили, що у південній частині та більшості центральних областей без істотних опадів, на решті території невеликий дощ, вночі у північних областях з мокрим снігом, у східних областях помірний мокрий сніг.

На більшій частині України вночі та зранку очікується туман. У північних та східних областях на дорогах утримається ожеледиця.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі буде +1...+6 °C, на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму +7...+9 °C, на сході та північному сході країни близько 0 °C. Вдень у північних та східних областях +3...+8 °C, на решті території — +7...+12 °C.

Погода в Україні 11 лютого
Погода в Україні 11 лютого. Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода у Києві

У столиці опадів не передбачається. Потепліє до +6 °C. Діденко зазначила, що у понеділок, 12 лютого, температура повітря підвищиться до +12 °C.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві та області з 4 лютого зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10.6°C.

Також ми писали, що найвища температура повітря в Європі була зафіксована на рівні 48,8 °C. Новий рекорд для континентальної Європи підтвердила Всесвітня метеорологічна організація при ООН.

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