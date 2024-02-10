Прогноз погоды в Украине на завтра, 11 февраля, от Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко удивила, в каких областях завтра резко потеплеет
Погода в Украине в субботу, 11 февраля, значительно улучшится. Практически во всех областях ожидается потепление. Однако завтра также будет туман.
Об этом сообщили народный синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
По словам Диденко, значительные осадки в большинстве областей Украины прекратятся. Температура воздуха ощутимо повысится.
В Укргидрометцентре отметили, что в южной части и большинстве центральных областей без существенных осадков, на остальной территории небольшой дождь, ночью в северных областях с мокрым снегом, в восточных областях умеренный мокрый снег.
На большей части Украины ночью и с утра ожидается туман. В северных и восточных областях на дорогах сохранится гололедица.
Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью будет +1...+6°C, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму +7...+9°C, на востоке и северо-востоке страны около 0°C. Днем в северных и восточных областях +3...+8°C, на остальной территории — +7...+12°C.
Погода в Киеве
В столице осадков не ожидается. Потеплеет до +6 °C. Диденко отметила, что в понедельник, 12 февраля, температура воздуха повысится до +12 °C.
Напомним, в Киеве и области с 4 февраля зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Теплее всего было в Вышгороде, где максимальная суточная температура воздуха достигла отметки +10,6 °C.
Также писали, что самая высокая температура воздуха в Европе была зафиксирована на уровне 48,8 °C. Новый рекорд для континентальной Европы подтвердила Всемирная метеорологическая организация ООН.
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