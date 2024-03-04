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Народний синоптик Наталія Діденко назвала області, які завтра ненадовго відвідає тепло

4 березня 2024 14:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра 5 березня - прогноз Наталії Діденко
Дівчата фотографуються на фоні весняного Києва. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні порадує українців теплим днем у вівторок, 5 березня. Температура повітря у деяких регіонах очікується до +16 °С. З 6 березня вже очікується похолодання.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у понеділок, 5 березня.

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Прогноз погоди в Україні на 5 березня

У вівторок прогнозується максимальна температура повітря +6…+12 °С. У західних регіонах та Криму температура буде ще вищою, досягаючи позначок між +10…+16 °С.

Очікується суха погода протягом усього дня, хоч на крайньому заході можливі опади у вигляді дощу.

Погода в Україні
Погода в Україні та Європі. Фото: Наталія Діденко

Прогноз погоди у Києві на 5 березня

У Києві 5 березня очікується температура до +9 °C, опадів не передбачається. Однак 6 березня настане помітне похолодання.

Бережіть себе від застуди, надягайте теплий одяг, поки не переставляйте квіти з вікон, і не поспішайте, все встигне свого часу.

"Потепління прийде не скоро, хіба що сонячні дні зможуть трохи давати потиличникам градусам і підганяти їх вгору. Але все ж таки ще раз попереджаютиждень (крім завтрашнього дня) буде холодним, зі свіжим повітрям та веселим березневим сонечком", — повідомила Діденко.

Нагадаємо, погода в Україні у березні буде не надто теплою. Середня місячна температура повітря очікується +1...+7 °С. Однак це вище за норму на 1-2 градуси.

У Київській області 1-5 березня синоптики прогнозують небезпечні гідрологічні явища. Через потепління у регіоні очікується підвищення рівня води.

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