Погода в Украине завтра 5 марта - прогноз Натальи Диденко

Люди гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине порадует украинцев теплым днем во вторник, 5 марта. Температура воздуха в некоторых регионах ожидается до +16 °С. С 6 марта уже идет похолодание.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в понедельник, 5 марта.

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Прогноз погоды в Украине на 5 марта

Во вторник прогнозируется максимальная температура воздуха +6…+12 °С. В западных регионах и Крыму температура будет ещё выше, достигая отметок между +10…+16 °С.

Ожидается сухая погода на протяжении всего дня, хотя на крайнем западе возможны осадки в виде дождя.

Погода в Украине и Европе. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в Киеве на 5 марта

В Киеве 5 марта ожидается температура до +9 °С, осадков не предвидится. Однако 6 марта наступит заметное похолодание.

Берегите себя от простуды, надевайте теплую одежду, пока не переставляйте цветы с окон, и не торопитесь, все успеется в свое время.

"Потепление придет не скоро, разве что солнечные дни смогут немного давать подзатыльникам градусам и подгонять их вверх. Но все же еще раз предупреждаю — неделя (кроме завтрашнего дня) будет холодной, со свежим воздухом и веселым мартовским солнышком", — сообщила Диденко.

Напомним, погода в Украине в марте будет не слишком теплой. Средняя месячная температура воздуха ожидается +1...+7 °С. Однако это выше нормы на 1-2 градуса.

В Киевской области 1-5 марта синоптики прогнозируют опасные гидрологические явления. Из-за потепления в регионе ожидается повышение уровня воды.