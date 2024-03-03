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Народний синоптик Наталія Діденко назвала регіони, які завтра накриє холодний весняний дощ

3 березня 2024 13:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 3 березня - прогноз Наталії Діденко
Люди йдуть вулицями під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода не припиняє дивувати українців. Перший весняний дощ накриє кілька областей України у понеділок, 4 березня. Водночас температура повітря буде в межах +10 °С.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у неділю, 3 березня.

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Прогноз погоди в Україні на 4 березня

В Україні у понеділок очікується температура повітря від помірної до високої. Вдень температура становитиме +7 до +11 °С, на заході країни +10 до +15 °С.

У західних областях, крім Тернопільської та Хмельницької, пройдуть дощі. На території України зберігатиметься суха погода.

"Весна завжди відрізняється нестабільним характером. Березневі гормони юності грають", — повідомила Діденко.

Температурні коливання
Температурні коливання у березні. Фото: Наталія Діденко

Прогноз погоди у Києві на 4 березня

У понеділок, 4 березня, у Києві буде суха погода із температурою близько +7 °С. З 6 по 9 березня у місті очікується зниження температури, після чого піде потепління. Однак із 12 по 15 березня прогнозується нове похолодання. Проте наступного періоду настане весна, і температура почне підвищуватися в усіх регіонах.

Нагадаємо, погода в Україні у березні буде не надто теплою. Середня місячна температура повітря очікується +1...+7 °С. Однак це вище за норму на 1-2 градуси.

Також у Київській області 1-5 березня синоптики прогнозують небезпечні гідрологічні явища. Через потепління у регіоні очікується підвищення рівня води.

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