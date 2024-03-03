Погода в Україні 3 березня - прогноз Наталії Діденко

Народний синоптик Наталія Діденко назвала регіони, які завтра накриє холодний весняний дощ
Погода не припиняє дивувати українців. Перший весняний дощ накриє кілька областей України у понеділок, 4 березня. Водночас температура повітря буде в межах +10 °С.
Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у неділю, 3 березня.
Прогноз погоди в Україні на 4 березня
В Україні у понеділок очікується температура повітря від помірної до високої. Вдень температура становитиме +7 до +11 °С, на заході країни +10 до +15 °С.
У західних областях, крім Тернопільської та Хмельницької, пройдуть дощі. На території України зберігатиметься суха погода.
"Весна завжди відрізняється нестабільним характером. Березневі гормони юності грають", — повідомила Діденко.
Прогноз погоди у Києві на 4 березня
У понеділок, 4 березня, у Києві буде суха погода із температурою близько +7 °С. З 6 по 9 березня у місті очікується зниження температури, після чого піде потепління. Однак із 12 по 15 березня прогнозується нове похолодання. Проте наступного періоду настане весна, і температура почне підвищуватися в усіх регіонах.
Нагадаємо, погода в Україні у березні буде не надто теплою. Середня місячна температура повітря очікується +1...+7 °С. Однак це вище за норму на 1-2 градуси.
Також у Київській області 1-5 березня синоптики прогнозують небезпечні гідрологічні явища. Через потепління у регіоні очікується підвищення рівня води.
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