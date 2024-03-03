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Народный синоптик Наталья Диденко назвала регионы, которые завтра накроет холодный весенний дождь

3 марта 2024 13:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 3 марта - прогноз Натальи Диденко
Люди идут по улицам под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода не перестает удивлять украинцев. Первый весенний дождь накроет несколько областей Украины в понедельник, 4 марта. В то же время температура воздуха будет в пределах +10 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в воскресенье, 3 марта.

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Прогноз погоды в Украине на 4 марта

В Украине в понедельник ожидается температура воздуха от умеренной до высокой. Днем температура составит  +7 до +11 °С, на западе страны — +10 до +15 °С.

В западных областях, за исключением Тернопольской и Хмельницкой, пройдут дожди. На оставшейся территории Украины будет сохраняться сухая погода.

"Весна всегда отличается нестабильным характером. Мартовые гормоны юности играют", — сообщила Диденко.

Температурные колебания
Температурные колебания в марте. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в Киеве на 4 марта

В понедельник, 4 марта, в Киеве будет сухая погода с температурой около +7 °С. С 6 по 9 марта в городе ожидается снижение температуры, после чего последует потепление. Однако с 12 по 15 марта прогнозируется новое похолодание. Тем не менее в последующий период наступит весна, и температура начнет повышаться во всех регионах.

Напомним, погода в Украине в марте будет не слишком теплой. Средняя месячная температура воздуха ожидается +1...+7 °С. Однако это выше нормы на 1-2 градуса.

Также в Киевской области 1-5 марта синоптики прогнозируют опасные гидрологические явления. Из-за потепления в регионе ожидается повышение уровня воды.

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