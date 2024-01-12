Погода в Україні завтра, 13 січня - прогноз Наталії Діденко

Люди йдуть вулицею в снігову хуртовину. Фото: iStock

В Україні прогнозується морозна погода із значними опадами у вигляді снігу завтра, 13 січня. Температура повітря країною в середньому складе -10 °С.

Про це повідомляє народний синоптик Наталія Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні на 13 січня

Діденко повідомила, що завтра в Україні очікується холодна погода.

Сьогодні вночі температура опуститься до -12...-18 °С, на півдні буде трохи тепліше, близько -4...-9 °С, а в західних регіонах температура становитиме -2...-6 °С.

Завтра вдень стовпчик термометра покаже -4...-8 °С, у східних та північно-східних районах буде ще холодніше -7...-12 °С, тоді як на заході очікується -1...-5 °С.

На Україну насувається циклон. Фото: Наталія Діденко

Погода в Києві на 13 січня

Народний синоптик каже, що у Києві також буде снігопад. Водіям слід бути обережними через утворення ожеледиці на дорогах.

Нічна температура повітря коливатиметься в межах -10...-12 °С, а денна — близько -3...-5 °С.

Погода на найближчі дні від Наталії Діденко

У неділю по всій Україні очікується волога погода, з випаданням снігу та мокрого снігу. 14 січня вдень прогнозується невелике потепління, температура повітря варіюватиметься в межах -3…+3 °С.

А ось 15 та 16 січня в країні переважатиме тепла повітряна маса, що супроводжується поривчастим вітром.

Нагадаємо, що в Україні очікується похмура та холодна погода завтра, 13 січня. За даними Укргідометцентру, очікуються хуртовини в кількох областях і досить низька температура повітря.