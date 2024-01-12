Погода в Украине завтра, 13 января - прогноз Натальи Диденко

Люди идут по улице в снежную метель. Фото: iStock

В Украине прогнозируется морозная погода со значительными осадками в виде снега завтра, 13 января. Температура воздуха по стране в среднем составит -10 °С.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 13 января

Диденко сообщила, что завтра в Украине ожидается холодная погода.

Сегодня ночью температура опустится до -12…-18 °С, на юге будет чуть теплее, около -4…-9 °С, а в западных регионах температура составит -2…-6 °С.

Завтра днем столбик термометра покажет -4…-8 С, в восточных и северо-восточных районах будет еще холоднее, -7…-12 °С, в то время как на западе ожидается -1…-5 °С.

На Украину надвигается циклон. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве на 13 января

Народный синоптик говорит, что в Киеве также будет снегопад. Водителям следует быть осторожными из-за образования гололедицы на дорогах.

Ночная температура воздуха будут колебаться в пределах -10…-12 °С, а дневная — около -3…-5 °С.

Погода на ближайшие дни от Натальи Диденко

В воскресенье по всей Украине ожидается влажная погода, с выпадением снега и мокрого снега. 14 января днем прогнозируется небольшое потепление, температура воздуха будет варьироваться в пределах -3…+3 °С.

А вот 15 и 16 января в стране преобладать будет теплая воздушная масса, сопровождающаяся порывистым ветром.

Напомним, что в Украине ожидается пасмурная и холодная погода завтра, 13 января. По данным Укргидоометцентра, ожидаются метели в нескольких областях и довольно низкая температура воздуха.