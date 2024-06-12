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Народний синоптик Наталка Діденко назвала області, в яких завтра пройде злива

12 червня 2024 20:54
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на 13 червня від народного синоптика Наталки Діденко
Люди під зливою. Ілюстративне фото: 24 канал
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні у четвер, 13 червня, очікується знову дощова погожа з грозами. Народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про опади у більшості областях.

Про це Діденко написала у Telegram.

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Завтра в західних областях, на Одещині, Миколаївщині пройдуть дощі з грозами. А вночі також подощить через присутність циклону на Чернігівщині, Сумщині та в східних областях. У решти регіонів завтра — без опадів.

Температура повітря прогнозується +18...+23 °C на заході й півночі країни, у центрі +23...+27 °C, зокрема на Вінниччині +20...+23 °C.

Водночас у південній частині очікується +27...+30 °C, але на Одещині +22...+25 °C. А на сході вдень прогнозують +26...+30 °C.

За словами Діденко, дощовий циклон, який накрив сьогодні всі області, вже до вечора піде з Київщини, а завтра вже з України. Вона додала, що з найближчого понеділка відновиться спека.

Погода у Києві 13 червня

У Києві завтра буде суха та свіжа погода, вдень температура повітря коливатиметься в межах +19...+22 °C.

За даними синоптика, очікується помірний північно-західний вітер.

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, сьогодні над Україною фіксують циклон, який приніс дощі та грози. В Укргідрометцентрі розповіли, коли піде негода.

Також ми писали, що у Києві внаслідок зливи затопило вулиці, у деяких районах автомобілі буквально "плавають".

погода
прогноз погоди
дощ
Наталка Діденко
синоптик

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