Прогноз погоди на 13 червня від народного синоптика Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко назвала області, в яких завтра пройде злива
В Україні у четвер, 13 червня, очікується знову дощова погожа з грозами. Народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про опади у більшості областях.
Про це Діденко написала у Telegram.
Погода в Україні 13 червня
Завтра в західних областях, на Одещині, Миколаївщині пройдуть дощі з грозами. А вночі також подощить через присутність циклону на Чернігівщині, Сумщині та в східних областях. У решти регіонів завтра — без опадів.
Температура повітря прогнозується +18...+23 °C на заході й півночі країни, у центрі +23...+27 °C, зокрема на Вінниччині +20...+23 °C.
Водночас у південній частині очікується +27...+30 °C, але на Одещині +22...+25 °C. А на сході вдень прогнозують +26...+30 °C.
За словами Діденко, дощовий циклон, який накрив сьогодні всі області, вже до вечора піде з Київщини, а завтра вже з України. Вона додала, що з найближчого понеділка відновиться спека.
Погода у Києві 13 червня
У Києві завтра буде суха та свіжа погода, вдень температура повітря коливатиметься в межах +19...+22 °C.
За даними синоптика, очікується помірний північно-західний вітер.
Нагадаємо, сьогодні над Україною фіксують циклон, який приніс дощі та грози. В Укргідрометцентрі розповіли, коли піде негода.
Також ми писали, що у Києві внаслідок зливи затопило вулиці, у деяких районах автомобілі буквально "плавають".
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