Прогноз погоды на 13 июня от народного синоптика Наталки Диденко.

Народный синоптик Наталья Диденко назвала области, в которых завтра пройдет ливень
В Украине в четверг, 13 июня, ожидается снова дождливая погода с грозами. Народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об осадках в большинстве областей.
Об этом Диденко написала в Telegram.
Погода в Украине 13 июня
Завтра в западных областях, на Одесчине, Николаевщине пройдут дожди с грозами. Ночью также будет идти дождь из-за присутствия циклона на Черниговщине, Сумщине и в восточных областях. В остальных регионах завтра — без осадков.
Температура воздуха прогнозируется +18...+23 °C на западе и севере страны, в центре +23...+27 °C, в том числе на Винничине +20...+23 °C.
В южной части ожидается +27...+30 °C, но на Одесчине +22...+25 °C. А на востоке днем прогнозируют +26...+30 °C.
По словам Диденко, дождливый циклон, который накрыл сегодня все области, уже к вечеру уйдет из Киевщины, а завтра уже из Украины. Она добавила, что с ближайшего понедельника возобновится жара.
Погода в Киеве 13 июня
В Киеве завтра будет сухая и свежая погода, днем температура воздуха будет колебаться в пределах +19...+22 °C.
По данным синоптика, ожидается умеренный северо-западный ветер.
Напомним, сегодня над Украиной фиксируют циклон, который принесдожди и грозы. В Укргидрометцентре рассказали, когда уйдет непогода.
Также мы писали, что в Киеве в результате ливня затопило улицы, в некоторых районах автомобили буквально "плавают".
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