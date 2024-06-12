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Народный синоптик Наталья Диденко назвала области, в которых завтра пройдет ливень

12 июня 2024 20:54
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на 13 июня от народного синоптика Наталки Диденко.
Люди под ливнем. Иллюстративное фото: 24 канал
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в четверг, 13 июня, ожидается снова дождливая погода с грозами. Народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об осадках в большинстве областей.

Об этом Диденко написала в Telegram.

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Погода в Украине 13 июня

Завтра в западных областях, на Одесчине, Николаевщине пройдут дожди с грозами. Ночью также будет идти дождь из-за присутствия циклона на Черниговщине, Сумщине и в восточных областях. В остальных регионах завтра — без осадков.

Температура воздуха прогнозируется +18...+23 °C на западе и севере страны, в центре +23...+27 °C, в том числе на Винничине +20...+23 °C.

В южной части ожидается +27...+30 °C, но на Одесчине +22...+25 °C. А на востоке днем прогнозируют +26...+30 °C.

По словам Диденко, дождливый циклон, который накрыл сегодня все области, уже к вечеру уйдет из Киевщины, а завтра уже из Украины. Она добавила, что с ближайшего понедельника возобновится жара.

Погода в Киеве 13 июня

В Киеве завтра будет сухая и свежая погода, днем температура воздуха будет колебаться в пределах +19...+22 °C.

По данным синоптика, ожидается умеренный северо-западный ветер.

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Скриншот поста Диденко

Напомним, сегодня над Украиной фиксируют циклон, который принесдожди и грозы. В Укргидрометцентре рассказали, когда уйдет непогода.

Также мы писали, что в Киеве в результате ливня затопило улицы, в некоторых районах автомобили буквально "плавают".

погода
прогноз погоды
дождь
Наталка Диденко
синоптик

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