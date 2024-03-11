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Народний синоптик Наталка Діденко попередила про дощі в Україні завтра — які області потерпатимуть

11 березня 2024 14:09
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на 12 березня від Наталки Діденко
Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у вівторок, 12 березня, буде переважно дощовою. Циклон з південного заходу Європи та його атмосферні фронти принесуть також і мокрий сніг. Стовпчики термометрів досягнуть максимальної позначки +12 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, дощі та мокрий сніг завтра будуть у західних областях України, місцями зачеплять Вінниччину, Житомирщину та Київщину.

"Решта нашої території перебуватиме під впливом антициклону, який зумовить суху погоду", — розповіла вона.

Вночі очікується -8...-1 °C, на заході та півдні 0...+5 °C.

Протягом дня в Україні прогнозують +4...+8 °C, на півдні до +10 °C, на Закарпатті до +12 °C.

За даними синоптика, вітер буде поривчастим та некомфортним — у більшості областей, крім сходу, можливі пориви до 15-20 м/с.

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Антициклон. Фото: Наталка Діденко

Погода в Києві 12 березня

Завтра в Києві буде хмарний день, місцями ймовірні невеликі опади.

Вночі очікується -3...-1 °C, вдень близько +5 °C.

Діденко зауважила, що найкомфортніший синоптичний день найближчим часом буде 16 березня — +10...+16 °C.

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, 10 березня через сприятливі погодні умови та активне виробництво електроенергії сонячними станціями за командою диспетчера Укренерго застосовувалося обмеження генерації потужністю 2 226 МВт.

Також народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима.

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