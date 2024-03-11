Прогноз погоды в Украине на 12 марта от Наталки Диденко.

Люди идут под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 12 марта, будет преимущественно дождливая. Циклон с юго-запада Европы и его атмосферные фронты принесут также мокрый снег. Столбики термометров достигнут максимальной отметки +12 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 12 марта

По словам Диденко, дожди и мокрый снег завтра будут в западных областях Украины, местами зацепят Винницкую, Житомирскую и Киевскую.

"Остальная часть нашей территории будет находиться под влиянием антициклона, который обусловит сухую погоду", — рассказала она.

Ночью ожидается -8...-1°C, на западе и юге 0...+5°C.

В течение дня в Украине прогнозируют +4...+8°C, на юге до +10°C, на Закарпатье до +12°C.

По данным синоптика, ветер будет порывистым и некомфортным — в большинстве областей, кроме востока, возможны порывы до 15-20 м/с.

Антициклон. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 12 марта

Завтра в Киеве будет облачный день, местами ожидаются небольшие осадки.

Ночью ожидается -3...-1°C, днем около +5°C.

Диденко отметила, что самый комфортный синоптический день в ближайшее время будет 16 марта — +10…+16°C.

Скриншот поста Диденко

Напомним, 10 марта из-за благоприятных погодных условий и активного производства электроэнергии солнечными станциями по команде диспетчера Укрэнерго применялось ограничение генерации мощностью 2226 МВт.

Также народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима.