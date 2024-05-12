Погода в Україні 13 травня від Наталки Діденко

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні у понеділок, 13 травня, очікується холодна погода. Вдень температура повітря становитиме близько +10...+15 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Завтра в Україні очікується прохолодна погода. Зокрема, найближчої ночі прогнозують температуру повітря +3...+7 °C, місцями можливі заморозки.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10...+15 °C, на півдні до +17 °C, у західних областях — +15...+20 °C.

Діденко прогнозує, що вдень дощі періодично пройдуть повсюди в Україні, хіба що в західних областях переважатиме суха погода.

Погода в Києві 13 травня

У Києві вночі буде суха та холодна погода, можливі заморозки.

А вже вдень місцями пройде невеликий дощ, температура повітря коливатиметься в межах +11...+12 °C.

Скриншот допису Діденко

Раніше Укргідрометцентр попередив українців, що завтра погода буде хмарною з проясненнями. У деяких областях очікуються дощі та заморозки.

Також ми писали, що в Одесі завтра опадів не передбачається, але в цілому очікується прохолодний день. Температура повітря не підійматиметься вище +16 °C.