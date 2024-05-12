Прогноз погоди в Україні на завтра, 13 травня, від Укргідрометцентру

Дощова погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 13 травня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях очікуються дощі та заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 13 травня

Вночі опадів не передбачається. Вдень в Україні, крім західних областей, місцями невеликий дощ. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у західних, північних та Вінницькій областях +1...+6 °C (на поверхні ґрунту заморозки -5...0 °C), на решті території +3...+8 °C. Вдень +9...+14 °C, на заході та в Криму до +17 °C. На високогір'ї Карпат вночі -5...0 °C, вдень +7...+12 °C.

Погода в Україні 13 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 13 травня

У столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +1...+6 °C (на поверхні ґрунту заморозки -5...0 °C), вдень +9...+14 °C;

по Києву вночі +4...+6 °C, вдень +11...+13 °C.

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.

Також 12 травня в Україні очікується сильна магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуватиме у значному збудженому стані.