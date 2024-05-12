Прогноз погоды в Украине на завтра, 13 мая, от Укргидрометцентра

Дождливая погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 13 мая, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются дожди и заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 13 мая

Ночью осадков не ожидается. Днем в Украине, кроме западных областей, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в западных, северных и Винницких областях +1...+6 °C (на поверхности почвы заморозки 0...-5 °C), на остальной территории +3...+8 °C. Днем +9...+14 °C, на западе и в Крыму до +17 °C. На высокогорье Карпат ночью 0...-5 °C, днем +7...+12 °C.

Погода в Украине 13 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 13 мая

В столице облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +1...+6 °C (на поверхности почвы заморозки 0...-5 °C), днем +9...+14 °C;

по Киеву ночью +4...+6 °C, днем +11...+13 °C.

Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.

Также 12 мая в Украине ожидается сильная магнитная буря. Магнитосфера Земли будет в значительном возбужденном состоянии.