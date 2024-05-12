Прогноз погоды в Украине на завтра, 13 мая, от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили о дождях и заморозках — где завтра не повезет с погодой
Погода в Украине завтра, 13 мая, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются дожди и заморозки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 13 мая
Ночью осадков не ожидается. Днем в Украине, кроме западных областей, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью в западных, северных и Винницких областях +1...+6 °C (на поверхности почвы заморозки 0...-5 °C), на остальной территории +3...+8 °C. Днем +9...+14 °C, на западе и в Крыму до +17 °C. На высокогорье Карпат ночью 0...-5 °C, днем +7...+12 °C.
Погода по Киевской области 13 мая
В столице облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь.
Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +1...+6 °C (на поверхности почвы заморозки 0...-5 °C), днем +9...+14 °C;
- по Киеву ночью +4...+6 °C, днем +11...+13 °C.
Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.
Также 12 мая в Украине ожидается сильная магнитная буря. Магнитосфера Земли будет в значительном возбужденном состоянии.
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